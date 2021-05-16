У одного из членов делегации Исландии на "Евровидении" обнаружили коронавирус

ГААГА, 16 мая /ТАСС/. Один из членов делегации Исландии на музыкальном конкурсе "Евровидение" получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении организаторов конкурса.

"Во время планового тестирования в воскресенье, 16 мая, член исландской делегации получил положительный результат теста на COVID-19", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в соответствии со строгими правилами проведения мероприятия данный участник вынужден находиться в изоляции. Кроме того, остальные члены делегации Исландии должны пройти ПЦР-тестирование и соблюдать карантин до получения результатов.

Вместе с тем подчеркивается, что членам делегаций из Мальты и Румынии, размещенным в одном отеле с музыкантами из Исландии, также необходимо пройти дополнительное ПЦР-тестирование на коронавирус. Ранее, как уточнили организаторы, у одного из представителей польской делегации, было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, артисты из Исландии, Польши, Румынии и Мальты не смогут принять участие в открытии песенного конкурса "Евровидение - 2021".

В этом году Исландию должна была представлять музыкальная группа Gagnamagni , лидером которой является молодой певец и музыкант Дади Фрейр Петурссон. Победа в национальном отборе Исландии - это первый большой успех в истории данного музыкального коллектива. В 2020 году Дади Фрейр и его группа Gagnamagni стали победителями исландского национального отбора "S ngvakeppnin" и готовились представить страну на "Евровидении" в 2020 году с песней "Think About Things". Однако выйти на сцену в прошлом году музыкантам так и не удалось. 18 марта 2020 года организаторы конкурса официально объявили об отмене Евровидения из-за пандемии коронавируса.

65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно состояться 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять певица Манижа. Она выступит в первом полуфинале под номером три.