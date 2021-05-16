В Белоруссии более 80 неонацистов осуждены после президентских выборов

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор республики Андрей Швед сообщил, что более 80 неонацистов осуждены в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.

"В прошлом и текущем году в Беларуси привлечено к ответственности более 80 лидеров и активных участников нацистских и ультраправых организаций. Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, еще несколько лет назад такие факты были единичны, и расценивались как нечто чуждое и чрезвычайное для белорусского общества. "И статистика, и результаты расследования дела о массовых беспорядках [после президентских выборов в августе прошлого года] говорят о том, что назрела необходимость принять самые решительные меры", - сказал генпрокурор.

По его словам, кроме того, установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов на территории Белоруссии. "В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Крайова. Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государствах для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", - сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма" и закон об изменении законодательства по вопросам противодействия экстремизму.