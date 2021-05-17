В леса на юге Амурской области выпустили тигрицу Санду после реабилитации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Тигрицу Санду из центра "Амурский тигр" в Приморском крае выпустили на юге Амурской области. Краснокнижное животное хорошо перенесло транспортировку и спокойно вышло в природу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Еще одно краснокнижное животное поселилось в Амурской области. Тигрицу Санду выпустили сегодня в Архаринском районе между заказником "Андреевский" и природным парком "Бурейский". Животное нормально перенесло перевозку и спокойно вышло в дикую природу", - говорится в сообщении.

Тигрица Санда была отловлена весной в 2020 года в Приморском крае в возрасте 10 месяцев. Истощенная дикая кошка восстанавливала силы в Центре реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. По словам специалистов, леса Архаринского района тигрице подходят по многим параметрам, в том числе схожи с историческим ареалом обитания, и в них достаточная кормовая база.

"Исторически тигры всегда жили на юге Приамурья, исчезли они исключительно по вине человека. Возвращение редких хищников должно не только восстановить справедливость, но и привлечь в регион многочисленные международные фонды и экологические организации, которые, вкладывая средства в сохранение амурского тигра, со временем дадут импульс как к развитию амурских природоохранных организаций, так и к появлению долгосрочных программ по улучшению биоразнообразия в регионе в целом. Кроме того, по словам специалистов, появление на территории тигров ведет к сокращению количества волков, что тоже актуально для многих районов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

На территории Приамурья обитают около пяти тигров, в том числе на территории Архаринского района - тигрица Елена. По словам специалистов, дикие кошки сторонятся человека.