"Известия": срок за незаконное изготовление взрывчатых веществ предложили увеличить вдвое

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уголовную ответственность за незаконное изготовление взрывчатых устройств предлагается ужесточить, увеличив срок вдвое. Законопроект о внесении изменений в соответствующую статью УК РФ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщают в понедельник " Известия ".

Законопроектом "О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ" предлагается в два раза увеличить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ и незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств до лишения свободы на срок от шести до 11 лет (сейчас от трех до шести лет - прим. ТАСС). Если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, то предлагается установить срок лишения свободы от 8 до 12 лет (сейчас от пяти до 8 лет - прим. ТАСС), за те же деяния, совершенные организованной группой - от 12 до 15 лет (сейчас от восьми до 12 лет - прим. ТАСС), пишет газета.

"В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний", - сообщается в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении у издания.

С начала 1990-х годов до настоящего времени практически все громкие террористические преступления были совершены с применением самодельных взрывных устройств, говорится в статистике МВД и Генпрокуратуры, которая приводится в пояснительной записке. Автор инициативы член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил газете, что этот законопроект он начал разрабатывать еще после трагедии в Керчи в 2018 году. "Сейчас документ уже получил одобрение партии и направлен на отзыв в правительство. Очевидно, что сегодня наказание за это преступление в России недостаточно серьезно. <...> Поэтому не исключаю, что ко второму чтению законопроекта, сроки, указанные в нем, будут увеличены в большую сторону" - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани, где 11 мая бывший ее ученик устроил стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший был задержан.