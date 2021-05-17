Superjob узнал, какие советы россияне дали бы себе в начале карьеры

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Порядка 14% россиян старше 30 лет в начале карьеры посоветовали бы себе больше учиться, 11% - быть решительнее и ничего не бояться. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Если бы у россиян была возможность вернуться к началу карьеры, 14% посоветовали бы себе больше учиться. Быть решительнее и ничего не бояться посоветовал бы себе каждый девятый (11%), 8% россиян рекомендовали бы себе сменить сферу деятельности. 6% респондентов похвалили бы себя и посоветовали продолжать. Еще столько же (6%) сказали бы, что нужно работать больше. Принимать взвешенные и обдуманные решения посоветовали бы себе 3% опрошенных. По 2% россиян дали бы себе в начале карьеры следующие советы: быть самостоятельным и никого не слушать, заниматься любимым делом, быть терпеливее, стремиться к большему и быть активнее", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что среди других советов (31%), которые бы дали себе россияне на старте карьеры, были следующие: беречь здоровье, отказаться от вредных привычек, не доверять никому, ценить и беречь то, что имеешь, не сдаваться, верить в себя, быть внимательнее, не упускать время, быть ответственнее, быть спокойнее, не сомневаться, не лениться, быть собой. Еще 11% респондентов затруднились ответить на вопрос, какие бы советы они дали себе в начале карьеры.

Из материалов опроса также следует, что женщины чаще мужчин говорили о том, что не нужно ничего бояться (15% против 8%). При этом мужчины чуть чаще женщин советовали себе больше учиться (15% против 13%), а также принимать взвешенные и обдуманные решения (4% против 1%).

Исследование проводилось 7-11 мая во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 30 лет.