Кабмин утвердил порядок использования электронного сертификата для людей с инвалидностью

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок использования электронного сертификата на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР). Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Правительством определен порядок использования электронного сертификата. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства Российской Федерации. Правила обеспечения ТСР граждан с инвалидностью и пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний дополнены новыми механизмом. Обеспечение таких граждан необходимыми изделиями теперь будет не только в натуральной форме или с использованием механизма компенсации, но с помощью электронного сертификата", - сказали в министерстве.

Отмечается, что заявление на электронный сертификат можно будет подавать как в региональном отделение ФСС, так и в личном кабинете портала госуслуг. Так, при подаче заявления указывается номер карты "Мир", к которой привязывается сумма электронного сертификата на приобретение конкретного ТСР. При этом, если стоимость такого изделия будет выше предельной стоимости, установленной в электронном сертификате, гражданин вправе доплатить до его фактической стоимости из собственных средств.

"Также вводится использование электронного каталога, который поможет сориентироваться какое ТСР доступно для получения, ознакомиться с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками изделия. Если ТСР будет приобретаться на собственные средства, в каталоге будет информация о размере компенсации. Также в каталоге будет информация о предельной стоимости ТСР, если оно приобретается с помощью электронного сертификата. ФСС будет формировать такой каталог, вести и размещать его в электронном виде на официальном сайте единой информационной системы в интернете", - добавили в ведомстве.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что электронный сертификат для инвалидов, предназначенный для получения ТСР, будет внедрен в сентябре текущего года.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон о внедрении электронного сертификата, предназначенного для покупки инвалидами ТСР, лекарств и продуктов. Закон предусматривает использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации, а также для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.