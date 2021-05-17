Times: коллекция англосаксонских монет ушла с молотка в Лондоне за $1,2 млн

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Более 500 англосаксонских монет из частной коллекции проданы в Лондоне за £856 тыс. ($1,2 млн) в ходе торгов, организованных аукционным домом Spink & Son. Об этом сообщила в понедельник газета The Times.

На продажу была выставлена часть коллекции президента Йоркширского нумизматического общества Тони Абрамсона, который в 1950-х годах начал собирать монеты. Всего за 70 лет он приобрел 1,2 тыс. денежных знаков, в том числе таких редких, которые могли бы украсить любую музейную коллекцию.

Главным лотом торгов стал золотой шиллинг 7 века, на котором изображен король Кента Эдбальд. Он был продан за рекордные для монет £40,8 тыс. ($57,5 тыс.). Другой золотой шиллинг с ликом первого епископа Лондона святого Меллита был приобретен за £34,8 тыс. ($49 тыс.). Монета с изображением римского миссионера Паулина Йоркского, первого епископа Йоркского, ушла с молотка за £30 тыс. ($42,2 тыс.).

Аукционный дом Spink & Son выставит на торги оставшуюся часть коллекции осенью этого года.