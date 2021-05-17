Навальный решил поучаствовать в заседании по иску о признании ФБК экстремистским

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Алексей Навальный попросил через адвокатов разрешения участвовать в заседании Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами) и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов, представляющий интересы ФБК.

"Мы еще на прошлом заседании заявили в суд ходатайство о личном участии Навального в этом заседании. Пока суд не приступил еще к его рассмотрению", - сказал он, отметив, что представители ФБК выдвинули ходатайство о рассекречивании материалов иска прокуратуры.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального". Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.