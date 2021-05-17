В Набережных Челнах полиция нашла мужчину, разгуливавшего с ружьем

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили мужчину, который разгуливал с ружьем по Набережным Челнам. Ружье изъяли, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Татарстану.

"Сотрудники управления МВД России по г. Набережные Челны установили личность мужчины, разгуливавшего с ружьем. Как пояснил мужчина, он был нетрезв в этот день и решил выйти на улицу и пострелять по банкам. Ружье у него было пневматическое. В настоящее время оно изъято", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как рассказали в пресс-службе МВД, в полицию сообщений от очевидцев не поступало. Видео с мужчиной с ружьем накануне опубликовали в социальных сетях Набережных Челнов.