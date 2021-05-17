В посольстве РФ сообщили, что туристы из России пока не могут посещать Португалию

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Туристы из России пока не могут посещать Португалию из-за ограничений, введенных в Евросоюзе для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Лиссабоне.

"Установленные Евросоюзом в начале пандемии ограничения на необязательные (то есть туристические) поездки из третьих стран [в их числе и Россия] пока для Португалии остаются в силе, - пояснили в диппредставительстве. - Из России сейчас разрешен въезд гражданам с португальским видом на жительство, дипломатам, а также поездки безотлагательного характера (в целях воссоединения с семьей, работы, учебы, лечения и по гуманитарным соображениям)".

"До поездки необходимо дополнительное уточнение у португальских компетентных органов возможности въезда в страну по указанным основаниям", - добавили в посольстве.

14 мая в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, в том числе с Португалией.