Бастрыкин считает, что нормальное общество не может жить без идеологии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что активное участие молодежи в несанкционированных акциях связано во многом с недостатками воспитания в школах и вузах и отсутствием идеологии.

"Мы все знаем, что есть новеллы с использованием различных аккаунтов в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Twiiter, YouTube и TikTok для активизации деятельности нашей молодежи и очень часто в негативном плане. Те дела, которые мы расследовали, показали, что условиями для такого воздействия являются психологическая незрелость молодежи, отсутствие жизненного опыта, отсутствие идеологических установок, без которых ни одно нормальное общество существовать не может", - заявил Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

"Мы переживаем эпоху идеализации права, когда нам казалось, что с помощью правовых норм решим любую проблему. Опыт показал, что не получается. Только с помощью правовых запретов невозможно никакую проблему решить", - подчеркнул Бастрыкин. Он считает, что в рамках правового регулирования необходимо создать все условия, чтобы "не только силы уголовного наказания действовали на молодежь, но и нормы морали, сила наших великих традиций, нашей великой истории".

Он напомнил, что во времена его юности проводились комсомольские собрания, были строительные отряды, комсомольские отряды, шефство над трудными подростками, забота о ветеранах. "Нам некогда было ерундой заниматься и ловить полицейских, чтобы их оскорбить", - отметил Бастрыкин. Студентам он посоветовал найти себя в этой жизни. "А что касается протестных настроений, я оптимист. К 25-26 годам вся революционная молодежь куда-то девается. Но мы должны воспитать такую молодежь, которая достойно примет наши лучшие традиции", - сказал глава СК.