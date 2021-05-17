Власти Коми потребуют от нефтяников наладить контроль за всеми объектами перекачки нефти

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены потребовать от ООО "Лукойл-Коми" и других нефтедобывающих компаний ввести постоянный технический контроль за всеми объектами, которые перекачивают нефть. Эти затраты несоизмеримы с теми, которые приходится тратить на ликвидацию последствий разливов, сообщил в понедельник журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Алексей Кузнецов.

"Виновнику аварии, ООО "Лукойл-Коми" грозят штрафные санкции, размер определит Росприроднадзор, Колва, Уса и Печора - это федеральные реки. Но мы видим работу так: по окончании всех процедур и включении штрафных санкций мы даем жесткие указания "Лукойл-Коми", что надо за всем, что сегодня перемещает нефть, постоянно следить. На сегодня они делают упор на старые сети, но сегодня уже рвутся и более современные. Коллектор в НАО, [откуда произошла утечка], - от 2010 года, считается современным объектом, на который есть гарантии", - сказал глава Минприроды Коми, описывая ситуацию с разливом нефтесодержащей жидкости в Коми и Ненецком автономном округе.

Как подчеркнул министр, затраты, которые нефтедобытчики сегодня несут по ликвидации подобного рода происшествий, несоизмеримы по величине с теми, если бы они осуществляли технический контроль по всему нефтепроводу круглый год. Это в разы меньшее количество людей и техники, пояснил Кузнецов.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, расположенного в Ненецком автономном округе, обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На поверхности реки Колвы в Коми была обнаружена радужная пленка. Власти Усинска в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").