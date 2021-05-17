Глава Хакасии сделал прививку от коронавируса

ТАСС, 17 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Поставил прививку от коронавируса. Мне поставили первый компонент вакцины "Спутник V", на вторую прививку я записан через три недели. Чувствую себя хорошо", - написал Коновалов. Он напомнил, что осенью переболел коронавирусом, но сейчас число антител снизилось, противопоказаний к вакцинации нет.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано более 22,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 541 человек, выздоровели 21,7 тыс. пациентов.