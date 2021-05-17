Синоптики предупредили о понижении температуры в регионах Центральной России

ТАСС, 17 мая. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 5-9 градусов с 19 мая в ряде регионов ЦФО, где на данный момент установилась жара до плюс 29-33 градусов. Так, в Воронежской, Калужской, Брянской, Орловской областях ожидается около 20-24 градусов тепла, местами пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС ведущий синоптик гидрометцетра по Воронежской области Галина Губинская, в регионе 17 и 18 мая ожидается до плюс 33 градусов, в последующие дни температура воздуха снизится до плюс 20-25 градусов. "Сейчас жару к нам из Средней Азии принес восточный и юго-восточный ветер, мощный антициклон сформировался над Ираном и Афганистаном, он вытянулся в нашу сторону - на север. В среду утром пройдет холодный фронт, и температура не повысится до таких значений, как в понедельник и вторник. Днем будет по области всего 20-25 градусов", - сказала Губинская.

В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях 17-18 мая прогнозируется до плюс 28-31 градуса, но в среду станет прохладнее - плюс 20-24, во вторник и среду возможны дожди. "Сегодня температура воздуха составит плюс 29 градусов, завтра, 18 мая, повысится до плюс 31 градуса. Со среды столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов, при этом будет облачно и дождливо", - сказали в ЦГМС по Тамбовской области.

Жаркая погода - до плюс 30-32 градусов, сохранится до 20 мая во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях, понижение температуры воздуха в этих регионах прогнозируется во второй половине недели. "19 мая будет переменная облачность, днем преимущественно без осадков, температура воздуха ночью - плюс 13-18, днем - до 32 градусов", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 17 мая в регионах ЦФО в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, 18-19 мая в западной половине округа пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Усиление ветра до 15-17 м/с возможно в понедельник в Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой областях, во вторник и среду порывы ветра до 15 м/с ожидаются во Владимирском, Рязанском регионах.