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В Белгородской области запустили первый кадровый конкурс для госслужащих

К участию в конкурсе приглашают жителей в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием

ТАСС, 17 мая. Первый кадровый конкурс для отбора работников районных, городских администраций, правительства запустили в Белгородской области. Десять лидеров конкурса получат шанс на образование в одном из лучших вузов мира, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Запустили кадровый проект "Новое время". Главная цель - это создание прозрачных и равных условий для профессионального роста людей, которые реально хотят и могут работать на общий результат. Десятка лидеров получит шанс получить образование в одном из лучших вузов мира", - написал Гладков.

Первый в Белгородской области кадровый конкурс для поиска госслужащих реализуют совместно с АНО "Россия - страна возможностей". К участию в конкурсе приглашают жителей в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием, имеющих опыт управления не менее двух лет, стаж работы по специальности. Основной этап конкурса включает тестирование интеллектуального потенциала, работу с экспертами проекта и пройдет дистанционно.

Регистрация участников продлится до 16 июня, подвести итоги планируется в августе 2021 года. Проводить конкурс для поиска перспективных госслужащих белгородские власти планируют один раз в три года.

Теги
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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