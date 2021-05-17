В Железноводске в доме, где ночевал Лермонтов, откроют гостиницу

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Гостиничный комплекс на 110 мест откроют в Железноводске Ставропольского края в отреставрированном доме, где провел последнюю ночь перед дуэлью известный русский писатель Михаил Лермонтов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Подворье Карповых" - так называется поместье, где когда-то жил Лермонтов, отдыхая в курортном Железноводске. Поместье приспособят к современному использованию, входящие в структуру проекта поместья трактир, кумысная, булочная и гостиничные номера будут принимать гостей и предоставлять свои услуги к концу 2023 года", - сказал Моисеев.

По его словам, гостиничный комплекс будет состоять из отелей на 50 и 60 мест, кроме того, появятся более 30 рабочих мест. Стоимость проекта составляет 300 млн рублей.

"Замысел инвестора включает в себя также открытие Музея теней на территории комплекса, который поведает гостям о жизни того времени при помощи арт-объектов и световой техники. Проектная задумка гостиничного комплекса подчеркивает историческую идентичность города-курорта. Реставрация и реорганизация мест, хранящих в себе высокую культурную ценность, - это шанс дать им вторую жизнь, мы всегда поддерживаем проектные инициативы подобного рода", - добавил собеседник агентства.

Лермонтов неоднократно бывал в Железноводске, из этого города он уехал на дуэль в Пятигорске, где и погиб. Именно в Железноводске в 1841 году Лермонтов провел свою последнюю ночь.