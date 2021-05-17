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В Военном институте физической культуры в Петербурге открылась аллея олимпийских чемпионов

В церемонии открытия приняли участие девять олимпийских чемпионов и замминистра обороны России Николай Панков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Аллея олимпийских чемпионов открылась в понедельник в Военном институте физической культуры (ВИФК) в Петербурге, в церемонии принял участие замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщили журналистам в Минобороны.

"Сегодня в городе-герое Санкт-Петербурге статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в открытии аллеи славы олимпийских чемпионов в Военном институте физической культуры и спорта Минобороны РФ. Аллея насчитывает 55 имен олимпийских чемпионов разных лет. По решению министра обороны их имена увековечены военными художниками студии им. М. Б. Грекова", - сказали в ведомстве.

В церемонии участвовали девять олимпийских чемпионов разных лет, выпускников ВИФК: Сергей Алифиренко, Анатолий Алябьев, Сергей Булыгин, Сергей Сухорученков, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Сергей Фокичев, Евгений Чернышев и Ильгар Мамедов.

"Ваш спортивный подвиг является ярким примером самоотверженного служения Отечеству. Прошу вас, дорогие олимпийцы, вместе открыть аллею олимпийской славы Военного института физической культуры", - сказал Панков.

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