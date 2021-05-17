В Думу внесли законопроект об отказе от голосования онлайн и по почте

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента проект об отказе от использования комплексов для электронного голосования (КОИБ), возможности голосовать по почте или онлайн, а также об отказе от голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Как отмечает автор инициативы, нововведения направлены на обеспечение прозрачности проведения выборов, свободы волеизъявления граждан и сохранения тайны голосования. Поправки предлагается прописать в законах об основных гарантиях избирательных прав, о выборах депутатов Госдумы, о выборах президента РФ и о референдуме. "Проект изменений предполагает исключить все факторы, которые могут повлиять на ход выборов и исказить выбор избирателей, устранить коллизию в законодательстве Российской Федерации о проведении выборов, позволит максимально открыто проводить процесс голосования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как напоминает депутат, "технический прогресс и нестабильная ситуация с введением режима повышенной готовности в РФ внесли свои коррективы в процесс проведения выборов". Он отмечает, что речь идет о появлении КОИБ, возможности голосовать по почте или посредством дистанционного электронного голосования, а также голосовании избирателей на придомовых территориях, территориях общего пользования и в других местах. "Указанные меры существенно расширяют границы возможностей граждан для волеизъявления при проведении выборов, располагая к фальсификации выборов и усложнению процесса разбирательства в случае подачи жалоб", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, отмечает автор инициативы, практика применения КОИБ "ставит под сомнение достоверность волеизъявления избирателей ввиду некорректной настройки программного обеспечения". Так, КОИБ фиксирует любые помарки в графе для голосования как знак того, что избиратель выразил свою волю, указал он. "Не совсем раскрыт принцип, по которому Центральная избирательная комиссия Российской Федерации использует при голосовании на выборах (референдуме) вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного голосования. При этом техническое обслуживание и эксплуатация КОИБ ежегодно требуют значительных затрат бюджетных средств", - отмечает парламентарий в пояснительной записке к законопроекту. По данным депутата, экономия средств при отказе от использования КОИБ во время голосования позволит увеличить финансирование социальной политики государства.

Идентификация избирателя

Помимо этого, подчеркивает автор инициативы, возможность голосования по почте и посредством дистанционного электронного голосования "не позволяет идентифицировать личность гражданина, направившего свой голос таким способом", а также "позволяет неоднократное голосование одним избирателем". "Голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), противоречит требованиям законодательства РФ о проведении выборов в части организации выборов, нарушая единство подхода при проведении выборов и позволяя допускать значительные нарушения членами избирательной комиссии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.