Путин поручил помочь достроить главную мечеть Крыма

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Республики Крым помочь в завершении строительства соборной мечети в Симферополе. О проделанной работе ответственные должны отчитаться до 1 октября, соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

18 марта во время общения Путина с жителями Крымского полуострова с места возведения соборной мечети к президенту по видеосвязи обратился заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Он отметил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы. Исмаилов пригласил главу государства принять участие в церемонии открытия мечети. Президент пообещал, что постарается принять участие в мероприятии и отметил важность проекта.

"Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым и с привлечением заинтересованных организаций оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству соборной мечети в городе Симферополе", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ответственными указаны премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Крыма Сергей Аксенов. Отчитаться по данному направлению они должны до 1 октября.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Сроки завершения проекта неоднократно переносились, в том числе из-за ситуации с коронавирусом, сейчас предполагается, что она будет сдана в 2022 году.