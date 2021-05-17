Власти поддержат кинопроект о подвиге сестры милосердия Даши Севастопольской

ТАСС, 17 мая. Министерству культуры РФ и властям Севастополя поручено оказать помощь в создании киноленты о Даше Севастопольской - народной сестре милосердия, известной помощью раненным во время обороны Севастополя 1854-1855 годов. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, следует из опубликованного в понедельник документа.

Идея создать фильм про легендарную сестру милосердия Дашу Севастопольскую была озвучена во время общения Путина с жителями Крымского полуострова 18 марта.

"Минкультуры России совместно с правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской (Д. Л. Михайловой)", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ответственными указаны министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Отчитаться по данному направлению они должны до 1 марта 2022 года.

Дарья Михайлова - дочь матроса, который погиб в Синопском сражении в начале Крымской войны; жила в Севастополе, на Корабельной стороне. После смерти отца она продала дом и купила лошадь, повозку и санитарный инструмент, с осени 1854 года ухаживала за солдатами, причем, по некоторой информации, помогала раненным вне зависимости от того, к какой армии они относились. В конце Крымской войны вышла замуж, но позднее муж запил, и молодая женщина вернулась в Севастополь, где прожила до конца жизни.

Могила Дарьи Севастопольской утеряна. Портрет Дарьи есть на панораме обороны Севастополя, ее бюст - среди скульптур на здании панорамы. Именем Дарьи названа одна из больниц города. Летом прошлого года в Севастополе учреждена медаль в честь героини - как награда за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны или труда. Первой, посмертно, медаль получила медсестра Пелагея Мазурова, умершая из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, которой она заразилась, работая в "красной зоне".