Дума 18 мая примет поправки о поддержке семей с детьми

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует принять во втором чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

По его словам, речь идет о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, ежемесячном пособии на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума и оплате больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% среднего заработка.

"Все это тезисы из послания президента, которые завтра будут приняты в виде поправок во втором чтении", - проинформировал парламентарий.