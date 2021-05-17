Полиция охраняет имущество бизнесменов на заблокированных ростовских рынках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выполняют ряд задач на заблокированных в Аксайском районе Ростовской области по решению суда рынках, в том числе обеспечивают сохранность имущества, принадлежащего предпринимателям. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания региона.

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Депутаты Заксобрания региона в ходе пленарного заседания заслушали представителей исполнительной власти и надзорного ведомства, а также обсудили сложившуюся ситуацию.

"В настоящее время направлено пять исковых заявлений об изъятии шести земельных участков. По ним наложены обеспечительные меры судом. Все определения суда по наложению обеспечительных мер стороной ответчика обжалованы в настоящее время. Мы находимся в стадии гражданско-правовых отношений, - сказал Осипчук. - Когда там проводились мероприятия, в том числе в рамках возбужденного уголовного дела, большая часть обитателей этого рынка разбежалась, все было брошено. В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел была организована работа по обеспечению сохранности этого имущества".

Представитель прокуратуры отметил, что проверка соблюдения законодательства на территории, которую занимают рынки, началась в 2020 году. При этом организаторы торговли не шли на контакт, игнорировали запросы, которые им направлялись, скрывались, уклонялись от явки в органы прокуратуры. Сейчас ведомством организован прием заявлений от работников рынка. "В настоящее время поступило несколько десятков однотипных обращений предпринимателей, в ходе рассмотрения которых мы дадим оценку в том числе законности действий и правоохранительных органов", - отметил Осипчук.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко охарактеризовал ситуацию вокруг рынков в Аксайском районе как очень сложную, "с точки зрения принятия юридически обоснованных решений". Депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания, по словам Ищенко, с первых дней подключились к разрешению этой ситуации. "Наша задача - помочь всем тем, кто выполнял все требования закона. Депутатский корпус готов вернуться к теме корректировки законодательства, но ситуация, которая там сложилась, не дает возможности мгновенного решения этих проблем, поскольку они накапливались годами", - сказал спикер Заксобрания, отметив, что эта работа ведется совместно с правительством области и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Как рассказала депутатам заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова, на минувшей неделе суд перенес рассмотрение исков, связанных с деятельностью рынков в Аксайском районе, на 3 июня.

О ситуации на ростовских рынках

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Из-за ситуации власти организовали ярмарку на территории старого аэропорта, ее оператором стала "Донская торговая компания" (ДТК, дочерняя структура АО "Региональная корпорация развития", Ростов-на-Дону). Как сообщали ранее в пресс-службе корпорации развития, на новой ярмарке будут работать прежде всего предприниматели с плодоовощного рынка Аксайского района.