Похолодание придет в центр европейской части России во второй половине недели

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Похолодание, дожди и грозы придут в центр европейской части России во второй половине недели. В частности, в Москве температура упадет до 20 градусов тепла днем к пятнице, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду меняется циркуляция - температура уже понизится, она будет около 25 градусов тепла, небо будет более облачным, кратковременные дожди небольшие, условия для грозы создаются. В четверг уже и вовсе погода будет облачная с прояснениями, дождливая, порывы ветра до 17 м/с, температура 18-23 градуса тепла, а пятницу понижение уже до плюс 20 градусов. Покажется, что такой холод обрушится после плюс 28-32 градусов в предыдущие дни", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье температура днем в Москве также будет около 20 градусов тепла. Такая температура является климатической нормой. Дожди тоже сохранятся в столице в этот период.

"Именно такая температура и должна быть в четвертой и пятой пятидневке мая, но покажется, что стало очень некомфортно и нерадостно. Это касается центра европейской России", - отметил метеоролог.