В России число случаев мышиной лихорадки сократилось в 10 раз

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил о регистрации в России 233 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка) за период с января по апрель 2021 года, что в 10 раз ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"В январе - апреле 2021 года зарегистрировано 233 случая ГЛПС, показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тыс. населения, что меньше значений прошлого года (январь - апрель 2020 года - 2 333, 1,59 на 100 тыс. населения) в 9,9 раза. На долю Приволжского федерального округа за два месяца текущего года пришлось 79,4% от всех зарегистрированных случаев ГЛПС в стране", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2020 году показатель заболеваемости ГЛПС в России стал самым низким за последнее десятилетие, в прошлом году было зарегистрировано 3 845 случаев. Максимальный уровень заболеваемости отмечался в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, напряженная эпидемиологическая ситуация по ГЛПС наблюдалась в Удмуртской Республике (25,46 на 100 тыс. населения), Пензенской области (19,13 на 100 тыс. населения) и Республике Марий Эл (16,03 на 100 тыс. населения).

Возбудителями ГЛПС на европейской территории чаще всего являются хантавирусы Пуумала и 4 геноварианта Добрава/ Белград: Добрава, Куркино, Сочи, Саарема; на азиатской территории - вирусы Сеул, Хантаан и его геновариант Амур, уточнили в Роспотребнадзоре.

ГЛПС - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, а также поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные грызуны, которые переносят инфекцию без всяких симптомов. При этом вакцины от мышиной лихорадки до сих пор нет. Инкубационный период при ГЛПС составляет от четырех до 49 дней (в среднем две-три недели).