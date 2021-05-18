МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного старообрядческого форума, посвященного 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Многовековые культурные и духовные традиции староверов - неотъемлемая часть нашего богатейшего национального наследия, которое мы вместе должны бережно хранить, - подчеркивается в послании главы государства. - И потому важно, что ваш форум проходит в таком широком составе".

Мероприятие собрало в Москве представителей старообрядческих церквей и общественных деятелей для обсуждения вопросов об укреплении контактов и взаимопомощи между общинами, говорится в телеграмме. "И, конечно, в центре вашего внимания - 400-летний юбилей протопопа Аввакума, который отмечался в минувшем году", - указывает Путин. Он назвал священнослужителя личностью поистине исторического масштаба, а его труд "Житие протопопа Аввакума" одним из наиболее ярких произведений русской литературы.

Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) канонизировала его как священномученика. В связи с пандемией коронавируса Всемирный старообрядческий форум, праздничные духовные концерты и другие мероприятия, посвященные 400-летию со дня его рождения, были перенесены на 2021 год.