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Пандемия COVID-19

Путин: РФ и Аргентина обсуждают тему производства "Спутника V" на аргентинской территории

Как отметил президент РФ, Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая зарегистрировала вакцину и стала широко ее применять

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. РФ и Аргентина прорабатывают вопрос организации производства российской антиковидной вакцины "Спутник V" на аргентинской территории. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Большое значение придаем стратегическому партнерству с Аргентиной. Мы поддерживаем добрые отношения с президентом господином [Альберто] Фернандесом. Ценим его настрой на эффективную взаимную координацию в политической сфере, а также в дальнейшем наращивании связей в области экономики", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая зарегистрировала "Спутник V" и стала широко его применять. "Уже налажены ритмичные поставки препарата для вакцинации аргентинских граждан. Обсуждается идея локализации производства вакцины на аргентинской территории", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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