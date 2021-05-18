"Ведомости": HBO купил права на показ российской драмы "Маша"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американский телеканал HBO купил права на показ российского фильма "Маша". Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production, которая участвовала в создании картины.

По информации издания, лента продана для показа на HBO Central Europe. Сумма сделки не раскрывается, фильм должен выйти в эфир в октябре.

Роль Маши в детстве исполнила Полина Гухман, в более взрослом возрасте - Анна Чиповская. Фильм получил приз за лучший дебют на российском фестивале "Кинотавр".