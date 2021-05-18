{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума приняла закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе

Призывники при желании смогут пройти медосвидетельствование

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении депутатский законопроект, который освобождает от обязательной медкомиссии призывников с отсрочкой или освобождением от призыва по семейным обстоятельствам или в связи с обучением.

"Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу <...> проводится по их заявлению", - говорится в тексте.

Авторы поясняют, что у многих граждан, признанных годными к службе, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Такие призывники будут освобождены от обязательной медкомиссии, а при желании смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление.

Теги
Россия
В Амурской области возобновлено авиасообщение с двумя городами на севере региона
По словам губернатора Василия Орлова, это стало возможно в рамках расширения программы субсидированных перевозок
Читать полностью