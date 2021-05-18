Россотрудничество и посольство России в Непале организовали вывозной рейс

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Непале совместно с Россотрудничеством организовало специальный вывозной рейс из Катманду в связи с введением в Непале строгого локдауна из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Россотрудничества.

"В связи с жестким локдауном в Непале, российское посольство совместно с Русском домом в Катманду организовали специальный рейс "Аэрофлота" для вывоза из гималайской республики российских граждан", - отметили в агентстве.

По данным Россотрудничества, 253 человека 18 мая вылетели из Катманду. Помимо россиян, на борт поднялись граждане Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Польши, Таджикистана и Украины.

"Борт "Аэрофлота" прилетит примерно в 14:30 по московскому времени в аэропорт Шереметьево", - указали в пресс-службе.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Непала закрыли все внутренние авиаперелеты с 3 мая и прекратили международное авиасообщение с 6 мая. Пока эти ограничения действуют до 31 мая, однако не исключено, что они могут быть продлены. Наземные пограничные переходы также сейчас закрыты для иностранцев, поэтому россияне и граждане других государств оказались запертыми в этой гималайской республике.