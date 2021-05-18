В Амурской области возобновлено авиасообщение с двумя городами на севере региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая. /ТАСС/. Авиаперелеты в города на севере Амурской области - Экимчан и Февральск - возобновлены в регионе. По словам губернатора Василия Орлова, это стало возможно в рамках расширения программы субсидированных перевозок, работа которой в дальнейшем будет продолжена, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта области.

"Авиакомпания "Сила" приступила к выполнению полетов по маршруту Благовещенск - Февральск - Экимчан - Февральск - Благовещенск. Рейс выполняется по вторникам и четвергам, вылет из Благовещенска в 09:00 (03:00 мск), прибывает рейс в Благовещенск по расписанию в 14:30 (08:30 мск)", - говорится в сообщении.

Перевозку осуществляет компания "Сила" на самолете L 410, рассчитанный на 19 посадочных мест. Наполняемость самолета первого рейса составила 13 пассажиров по направлению из Благовещенска и 16 человек - в областную столицу. Стоимость билета за сегмент Благовещенск - Февральск - Экимчан составляет 2 385 рублей, билет за сегмент Благовещенск - Февральск - 1 885 рублей, при покупке билета Февральск - Экимчан стоимость составит 1 685 рублей.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора в регионе разработан механизм возмещения затрат авиаперевозчикам из областного бюджета на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты Амурской области. С сентября 2020 года началось выполнение полетов из Благовещенска в Тынду и обратно, а с марта 2021-го - в Зею и обратно.

"Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения. Минтранс совместно с Минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта, оценивают возможность региона в софинансировании и расширении маршрутной сети", - приводит пресс-служба слова Орлова.

Февральск и Экимчан - рабочие поселки в Селемджинском районе на севере Амурской области, в которых проживают 4,5 тыс. и 1 тыс. человек соответственно.