Госдума повышает штрафы за разглашение данных ограниченного доступа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла во втором, основном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа.

Документом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 5-10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 40-50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей). Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Кроме того, поправками предлагается ввести ответственность для юридических лиц - штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Кроме того, Госдума включила в законопроект поправки главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Депутат предложил изменить нынешнюю статью 17.13 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа либо их близких. Штрафы в настоящее время составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц. Предлагается установить, что нарушение предусмотренных сейчас законом о государственной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трех лет.

Кроме того, незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, сотрудников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга, данных об их близких повлекут штраф для граждан от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.