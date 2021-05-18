Мишустин: Курчатовский институт курирует ряд международных проектов класса "мегасайенс"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" не только участвует в реализации международных инициатив в области науки, но и координирует их. Речь идет в том числе о кураторстве более десятка проектов класса "мегасайенс", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на встрече с учеными во время посещения НИЦ.

Он обратил внимание, что "институт проактивно делится своими знаниями, опытом с зарубежными коллегами". "Сегодня мы говорили как раз о том, как активно Россия принимает участие в международных проектах, - отметил глава правительства. - Это очень значимая работа, и вы не просто заняты международной научно-исследовательской деятельностью, а координируете более десятка международных проектов класса "мегасайенс".

Мишустин пояснил, что говорит в том числе о международном проекте ИТЭР, который предполагает создание самого большого в мире термоядерного экспериментального реактора.

Также глава кабмина сделал акцент на том, что на базе разработок НИЦ реализуются новые исследовательские проекты. Премьер поинтересовался у участников встречи, какими они видят перспективы технологического развития страны, в том числе с учетом собственных разработок.

О Курчатовском институте

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров России и мира. С его созданием сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов"), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, плазменные и другие установки.