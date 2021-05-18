Госдума приняла в I чтении законопроект о стипендиях учащимся военных учреждений

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о выплате стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях.

Речь идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных госорганов. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании".

Как отмечают авторы инициативы, закон устанавливает перечень видов стипендий и выплат, а также категории их получателей, но эти нормы не охватывают такую категорию учащихся, как суворовцы, нахимовцы, кадеты и учащиеся военно-музыкальных училищ.

Документ также устанавливает, что размер, условия и порядок выплат таких стипендий определяет правительство РФ.