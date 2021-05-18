Минобрнауки хочет увеличить сумму образовательного кредита, которую можно брать ежегодно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает увеличить сумму образовательного кредита, которую можно брать ежегодно, до 12 прожиточных минимумов. Проект документа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предельно допустимый размер сопутствующего образовательного кредита определяется банком и иной кредитной организацией самостоятельно на весь период обучения, при этом он не может превышать суммы 12 прожиточных минимумов ежегодно, рассчитанных в среднем по Российской Федерации на дату заключения договора о предоставлении сопутствующего образовательного кредита", - говорится в документе.

Сейчас сумма кредита определяется банком и иной кредитной организацией самостоятельно на весь период обучения и не может превышать размера двух прожиточных минимумов, установленных по месту оказания образовательных услуг.