Мишустин поручит к осени подготовить стратегию развития природоподобных технологий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стратегию развития в России так называемых природоподобных технологий - тех, которые повторяют механизмы и принципы, существующие в природе, и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, - подготовят до 1 сентября. Соответствующее распоряжение дал во вторник премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с учеными во время посещения Курчатовского института.

В ходе мероприятия президент института Михаил Ковальчук напомнил о поручениях главы государства по развитию природоподобных технологий. По его словам, институт подготовил и согласовал концепцию стратегии развития таких технологий, однако внести подобную инициативу может только правительство.

Мишустин в ответ заметил, что разработка этой стратегии "идет уже не первый год". "Мне кажется, что нам надо ускориться. Поэтому я хочу, чтобы мы по результатам сегодняшнего совещания выпустили поручение до 1 сентября ее представить. Я думаю, это достаточное время для того, чтобы мы определились", - сказал премьер, обращаясь к Ковальчуку, а также к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Суть природоподобных технологий заключается в создании технологий, материалов, устройств таким образом, чтобы их механизм работы был подобен процессам в природе. К ним относятся нанотехнологии, искусственный интеллект, биотехнологии и другие современные направления. Например, аддитивные технологии (самая известная из которых - технология 3D-печати) позволяют выращивать необходимые компоненты вместо того, чтобы вырезать их из имеющегося материала.

О Курчатовском институте

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров России и мира. С его созданием сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов"), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, плазменные и другие установки.