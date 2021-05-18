Экскурсионные автобусы будут въезжать в Абхазию из России по выделенной полосе

СУХУМ, 18 мая. /ТАСС/. Экскурсионные автобусы, направляющиеся в Абхазию, будут переезжать границу с РФ по выделенной полосе. Об этом говорится в распоряжении президента Абхазии Аслана Бжании, опубликованном на официальном сайте Минтуризма республики.

"Для ускорения пограничного и таможенного контроля разрешить движение транспорта, перевозящего туристов и экскурсантов по полосе, выделенной для спецтранспорта", - говорится в документе.

Также речь идет о том, чтобы автотранспорт, перевозящий туристов и экскурсантов, досматривался вне очереди, допуская досмотр в салоне автотранспорта без высадки пассажиров. При этом сопровождающие лица, гиды и групповоды должны иметь списки туристов, экскурсантов, сопровождающих их лиц, водителей с приложением копий их паспортов. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на начальника Госслужбы охраны Абхазии Зураба Зантарию.

Ранее, выступая на совещании по вопросам курортного сезона, заместитель председателя Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии Рустам Латипов сообщил, что пограничная служба Абхазии в связи с ожидаемым большим потоком туристов в республику намерена упростить переход границы с РФ экскурсионным группам, проверяя их документы внутри автобусов. По его словам, налажен механизм взаимодействия с российскими пограничниками, что позволяет оперативно реагировать на те или иные пограничные инциденты.

По данным погранотряда СГБ Абхазии, в последние годы КПП "Псоу" на российско-абхазской границе пересекают ежегодно до 10 млн человек и более 2 млн автомобилей в оба направления.

Курортный сезон в Абхазии обычно длится с середины мая до конца октября. В 2020 году на фоне пандемии курортный сезон в Абхазии начался с 1 августа после открытия государственной границы с РФ по реке Псоу. Абхазию посетили более 600 тыс. российских туристов, тогда как в полноценном 2019 году - чуть более 1 млн человек.