Испанский премьер направится в Сеуту и Мелилью из-за ситуации с мигрантами

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес во вторник заявил, что направится в Сеуту и в Мелилью, куда за последние пару дней прибыло беспрецедентное число нелегальных мигрантов. Трансляцию вел телеканал 24 Horas.

"Я хочу сообщить, что поеду в Сеуту и Мелилью, чтобы продемонстрировать решимость, с которой мы действуем с первой минуты этого кризиса", - объявил он. Санчес добавил, что провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, с которыми "проанализировал европейский ответ на этот необычный миграционный кризис на границе Европейского союза с Марокко".

Премьер подчеркнул, что "Марокко является партнером и другом Испании и должно оставаться таковым и впредь". Он указал, что рассчитывает на "дальнейшее укрепление дружеских отношений".

В понедельник около 6 тыс. нелегалов проникли вплавь на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. По данным местных СМИ, сейчас нелегалы продолжают прибывать в Сеуту. Кроме того, во вторник около 100 мигрантов также проникли на территорию автономного города Мелилья, расположенного на побережье Африки.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек Фронта POLISARIO (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от ковида. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.