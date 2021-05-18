Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Полянский награжден "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Орденом Дружбы также награждены послы РФ в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Кроме того, орденом Почета награжден посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

Этим же указом президент наградил посмертно орденом Мужества послов РФ в Замбии и ОАЭ Александра Болдырева и Сергея Кузнецова "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга".