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Путин наградил первого заместителя постпреда РФ при ООН Полянского орденом Дружбы

Он награжден "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Полянский награжден "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Орденом Дружбы также награждены послы РФ в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Кроме того, орденом Почета награжден посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.

Этим же указом президент наградил посмертно орденом Мужества послов РФ в Замбии и ОАЭ Александра Болдырева и Сергея Кузнецова "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга".

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Путин, Владимир ВладимировичЗамбияИранКипрОАЭЭквадорРоссия
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