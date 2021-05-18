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В России могут ввести статус "музейное судно" для исторической морской техники

Морская коллегия при правительстве отметила, что отсутствие подобной нормы делает содержание музейных судов крайне затруднительным и экономически невыгодным

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Морская коллегия при правительстве РФ предложила разработать правовой статус "музейное судно" для сохранения исторических судов и кораблей. Об этом говорится в материалах по итогам заседания коллегии, размещенных на ее сайте во вторник.

"Предложено создать рабочую группу в целях подготовки проекта нормативного акта, устанавливающего статус "музейное судно" с учетом особенностей содержания и эксплуатации музеев такого рода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что пока в законодательстве России отсутствуют нормы, определяющие порядок выявления, государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия в пределах акваторий внутренних морских вод и территориального моря РФ.

"Отсутствие законодательного закрепления правового статуса "музейного судна" препятствует сохранению уникальных объектов морского наследия (исторических судов и кораблей ) в России и делает содержание музейных судов крайне затруднительным и экономически невыгодным", - говорится в материалах коллегии.

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