Более 100 автобусных маршрутов откроют в Тверской области по новой модели перевозок

ТАСС, 18 мая. Второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая с 2020 года действует в Твери и Калининском районе Тверской области, начнется с июня в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Откроется свыше 100 пригородных и городских автобусных маршрутов, что позволит, в том числе создать 340 рабочих мест на областном автотранспортном предприятии, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Всего в четырех агломерациях будет действовать 103 маршрута - 74 пригородных и 29 городских. Для перевозки пассажиров Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов предполагается выпустить на линии более 110 новых автобусов. Благодаря внедрению новой транспортной модели на этих территориях для жителей региона будет создано 340 рабочих мест, из них 240 - водители", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, речь идет о создании новых рабочих мест на "Верхневолжском АТП" - предприятии, которое на данный момент обеспечивает перевозки пассажиров по 85 маршрутам в Твери и Калининском районе.

Переход на второй этап внедрения новой транспортной модели во вторник обсудили на заседании правительства региона. Отмечено, что новые автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля, безналичной оплаты проезда, медиапанелями и оформлены в едином стиле. "Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Решение об усилении контроля над пассажирскими перевозками в Тверской области приняли после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. В 2019 году создано госучреждение, которое на конкурсной основе выбирает компании для обслуживания маршрутов. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона. На основании этого документа в январе 2020 года были поставлены новые автобусы, финансирование их закупки со стороны корпорации составило около 3 млрд рублей.

Модель управления пассажирскими перевозками Тверской области стала победителем национальной премии "Формула движения", которую вручили в Москве в ноябре 2020 года в рамках международного форума "Транспорт России".