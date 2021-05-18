Отдохнувшим на Ставрополье туристам вернули более 150 млн рублей по программе кешбэка

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Ставропольский край лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по числу участников первых двух этапов программы кешбэка за туры. За этот период в регионе по программе отдохнули 18 тыс. туристов, которым было возвращено свыше 150 млн рублей, сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства субъекта.

"За два этапа программы наш край посетили почти 18 тыс. туристов, которые приобрели путевки на сумму около 800 млн рублей. Сумма выплаченного кешбэка составила более 150 млн рублей. Доля Ставрополья в общем объеме продаж в России составила 13%", - приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачева.

Отмечается, что регион лидирует в СКФО по числу участников первых двух этапов программы господдержки отечественной туристской отрасли. Если на первом этапе (с 21 по 28 августа 2020 года) в нее включились 54 туристских, санаторно-курортных и гостиничных организации, то на втором (с 15 октября по 5 декабря) - уже 87. По оперативным данным, в третьем этапе программы принимают участие 101 организация региона, в том числе 63 санаторно-курортных учреждения, 26 гостиничных организаций и 12 туроператов.

По данным управления, на проведение третьего тура программы выделено около 5 млрд рублей, а сама она продлена до конца 2021 года. Туристы могут приобрести как размещение в отеле или санатории с лечением, так и турпакет, включающий проживание, перелет, экскурсии и другие услуги. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

По данным Минтуризма региона, общий турпоток на Ставрополье с начала года уже составил более 320 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года.