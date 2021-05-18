Периоды работы в районах Крайнего Севера в режиме неполного рабочего дня войдут в стаж

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Периоды работы в режиме неполного дня в районах Крайнего Севера будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минтруда РФ.

"Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом России", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что это позволит работающим на Крайнем Сервере и приравненных к нему местностях формировать стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, даже при работе неполное рабочее время.

"В настоящее время работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии", - добавили в Минтруде.