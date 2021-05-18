Авиакомпания AirSerbia с 4 июня открывает регулярные рейсы из Белграда в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение между Белградом (Сербия) и Ростовом-на-Дону будет открыто с 4 июня, сообщили во вторник в пресс-службе ростовского аэропорта Платов. Рейсы выполняет перевозчик AirSerbia.

"Авиакомпания Air Serbia с 4 июня запускает рейсы между Белградом и Ростовом-на-Дону. Выполнять перелеты авиакомпания планирует с 4 июня и до конца сентября 2021 года на самолетах Airbus А319", - говорится в сообщении.

Расписание предусматривает выполнение двух рейсов в неделю, отметили в пресс-службе. По воскресеньям вылет из Белграда запланирован на 20:30, в Ростов-на-Дону самолет прилетает в 00:30 понедельника (везде время местное). Обратно борт будет отправляться в 02:45, прилет в Белград - в 05:00. В пятницу самолет вылетает из Белграда в 13:40, прилетает в Платов в 17:40. Обратно рейс вылетает в 20:15, прилет в Белград - в 22:30.

В пресс-службе добавили, что для россиян на территории Сербии действует безвизовый режим с возможностью пребывания в стране до 30 дней. Для въезда необходимо наличие результатов ПЦР-теста на английском языке в бумажном формате и с печатью. Тест должен быть сделан максимум за 48 часов до прилета.

По итогам 2020 года пассажиропоток международного аэропорта Платов составил 2 млн 86 тыс. пассажиров, что на треть меньше показателей 2019 года. Из-за пандемии аэропорт недосчитался 973 тыс. пассажиров. Падение пассажиропотока затронуло все сегменты перевозок. Больше всего, на 42,6%, сократилось число пассажиров на рейсах в Москву.