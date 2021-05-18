Курорты Ставрополья в период майских праздников посетили более 30 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье посетили более 30 тыс. человек во время длинных майских праздников, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края. Показатель приблизился к уровню допандемийного 2019 года.

"В период майских праздников заполняемость здравниц Кавминвод приближалась к 100%. Туристский поток в регион в этот период составил более 30 тыс. человек", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора края Владимира Владимирова с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, посещаемость курортов региона во время майских праздников 2021 года сопоставима с показателем аналогичного периода 2019 года. В общей сложности турпоток с начала года на Ставрополье составил более 320 тыс. человек, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года.

Существенно увеличить турпоток на курорты Кавказских Минеральных Вод позволит реализация плана комплексного развития курортного региона, отмечают в правительстве региона. План включает 53 мероприятия. Реализация половины из них запланирована на период до 2026 года с финансированием свыше 45 млрд рублей.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В них работают более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц, гостиниц.