Росатом предоставит экспертизу для проекта по борьбе с отстрелом носорогов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Росатом предоставит научную экспертизу для стартовавшего в мае проекта Rhisotop (от англ. rhino - "носорог" и isotope - "изотоп"), направленного на борьбу с незаконным отстрелом носорогов, сообщили во вторник в российской атомной госкорпорации.

"Росатом один из первых поддержал проект и является одним из его ключевых партнеров. ГК "Росатом" предоставляет проекту научную экспертизу на базе Томского политеха и НТЦ "Ядерно-физические исследования" (АО "НТЦ "ЯФИ"). Кроме того, Росатом планирует быть поставщиками изотопов на более поздних стадиях реализации проекта", - говорится в сообщении Росатома.

Программа Rhisotop Project предусматривает безопасное введение в рог носорога изотопов. Ученые полагают, что это не только снизит спрос на рог на международном рынке, но и в случае нелегальной транспортировки рога это будет зафиксировано на международных таможнях в портах и аэропортах при помощи детекторов радиации. Планируется, что проект, основанный на атомных технологиях, поможет значительно сократить браконьерскую охоту на носорогов.

Проект инициирован Университетом Витватерсранда (ЮАР) и реализуется в рамках глобального сотрудничества с Австралийской организацией по ядерной науке и технологиям (ANSTO), Государственным университетом Колорадо (США), госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией ядерной энергии Южной Африки (NECSA). В проекте также принимают участие мировые ученые, исследователи, владельцы южноафриканских носорогов и ведущий ветеринарный хирург доктор Уильям Фоулдс (William Fowlds).

Ранее никто не занимался введением изотопа в рог животного, отметили в Росатоме. Проект состоит из нескольких стадий. Сейчас реализуется его первая часть. В рог двух носорогов Игоря и Денвера введены стабильные изотопы С-13 и N-15. На протяжении трех месяцев ученые будут следить за результатами их анализов. Параллельно с этим будет проводиться компьютерное моделирование для понимания того, какой радиоактивный изотоп будет использоваться и в каких дозах, чтобы не навредить животным.

Как только все партнеры проекта убедятся, что Rhisotope Project полностью безопасен, планируется масштабирование проекта не только в Африканском регионе, но и на международном уровне.