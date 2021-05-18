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В Москве спасли двух тонущих людей из прудов

Один инцидент произошел на Мещерском пруду, второй случился в Терлецком пруду

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московские спасатели во вторник, который стал самым жарким днем мая, вытащили из прудов двух тонущих людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Сегодня в Москве побит температурный рекорд. Специалистами зафиксирована температура +30 градусов Цельсия в тени, - сообщили в департаменте. - Спасателями Московской городской поисково-спасательной службы на водоемах столицы отмечено более 18 тыс. отдыхающих. Не обошлось без происшествий - спасено два тонувших человека".

Один инцидент произошел на Мещерском пруду. Спасатели подали круг тонущему человеку, после чего подняли его на катер и доставили на станцию, где оказали первую помощь.

Второй мужчина тонул в Терлецком пруду. Спасатели подняли пострадавшего с глубины около одного метра и доставили на станцию. После оказания первой помощи его передали медикам.

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