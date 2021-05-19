В Аргентине выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая. /ТАСС/. Аргентинские медики выявили за сутки 35 543 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения республики, общее число заразившихся достигло 3 371 508.

Предыдущий антирекорд по количеству заражений был установлен 17 апреля - 29 472.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 745 пациентов с коронавирусом, что также является самым высоким показателем с начала пандемии. По данным Минздрава, общее количество летальных исходов достигло 71 771.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 14 593. В столице страны выявлено 3 465 заразившихся. Как сообщает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 72,2%, в столице и ее пригородах показатель достигает 76,2%.

14 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о введении ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах ввиду роста числа случаев заражения коронавирусом. С 16 апреля в столичном регионе запрещено свободное передвижение с 20:00 до 06:00, не разрешается проведение любых религиозных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях.