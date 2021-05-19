В Австрии начался проект "зеленый паспорт"

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Рестораны, отели, театры, фитнес-клубы и парки развлечений возобновляют работу в Австрии в среду после длившихся с ноября 2020 года карантинных ограничений из-за коронавируса. С этого дня в стране начинается первый этап реализации проекта "зеленый паспорт" для доступа людей к открывающимся объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта.

Возвращение к нормальной жизни в Австрии стало возможным благодаря увеличению объемов вакцинации и сокращению прироста числа зараженных коронавирусом. Так, из 7,5 млн подлежащих вакцинации человек (при населении в 8,9 млн жителей) первым компонентом имеющихся препаратов к середине мая привиты более 3 млн человек, из них более 1 млн иммунизированы полностью. К лету в Австрии планируется привить до 70% населения из этой категории.

Проект "зеленый паспорт"

Посещать кафе, фитнес-клубы, театры, останавливаться в отелях теперь можно исключительно с сертификатом, удостоверяющим наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус. На майском этапе для этого потребуется предъявлять соответствующую справку в бумажной форме. Полноценно цифровой документ "зеленый паспорт" в виде QR-кода в мобильном приложении смартфона должен заработать в июне.

Среди привитых "зеленый паспорт" будет охватывать только зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Людям, привитым российским препаратом "Спутник V" или препаратом китайской компании Sinopharm, для похода в ресторан или театр необходимо сдавать тесты на коронавирус. Тестирование можно пройти на специально обустроенных площадках, в аптеках, в домашних условиях или непосредственно перед входом в ресторан и так далее.

Въезд иностранных туристов

Для облегчения въезда иностранных туристов в Австрии с 19 мая отменяется обязательный карантин для приезжих из большинства стран Евросоюза и некоторых третьих стран. Приезд разрешен при наличии все того же сертификата, подтверждающего сделанную прививку, антитела после выздоровления или отрицательный результат теста на коронавирус. Для въезда признаются прививки препаратами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств.

Правила въезда в Австрию из России пока остались без изменений: россияне могут приехать только при наличии вида на жительство или визы D. В исключительных случаях приехать возможно с рабочей поездкой, в медицинских или образовательных целях.

Действующие правила

Ресторанам на данном этапе разрешено работать до 22:00. При этом ограничение на выход из дома в ночные часы отменяется.

В июле, исходя из развития эпидемиологической обстановки, правительство планирует возобновить работу ночных заведений и разрешить проведение массовых мероприятий без заранее определенных сидячих мест. До этого в Австрии были открыты торговые центры и музеи, посещать которые можно только в профессиональной защитной маске типа FFP2. При поездках на общественном транспорте по-прежнему обязательно носить маски.