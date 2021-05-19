В мире сделали около 1,5 млрд прививок от коронавируса

ТАСС, 19 мая. Около 1,5 млрд прививок от коронавируса сделано в мире на настоящий момент. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, в мире сделано 1 507 616 196 прививок от коронавируса. Общее число случаев заражений COVID-19 составляет 163 963 931. С начала пандемии от осложнений инфекции умерли 3 399 793. Наибольшее число заражений выявлено в США - 32 996 786, из них умерли 587 203 человека. На втором месте Индия с 25 228 996 заразившимися, 208 330 из них умерли. Далее следует Бразилия, где заразились 15 732 836 граждан, умерли 439 050.

РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает шестое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 957 756 случаев заражения, умерли 116 575 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.