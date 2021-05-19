Власти Хабаровского края направят в муниципалитеты 20 млн рублей для поддержки КМНС

ТАСС, 19 мая. Субсидии на общую сумму в 20 млн рублей в рамках выполнения мероприятий профильной госпрограммы получат муниципалитеты Хабаровского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Субсидии получат 12 районов. Средства муниципалитеты планируют направить на оказание поддержки общинам коренных народов, оздоровление детей в загородных лагерях отдыха, поддержку народно-художественных промыслов, реализацию мероприятий по развитию образования, культуры коренных народов", - приводятся в сообщении слова и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края Елены Балезиной.

Так, в этом году за счет субсидий для общин коренных народов приобретут солнечные и портативные электростанции. Кроме того, в июне в Верхнебуреинском районе проведут фестиваль эвенкийской культуры "Бакалдын", а в Охотском районе - межрегиональный этнокультурный фестиваль коренных народов "Инэн окат" (Живая река). Охотский и Аяно-Майский районы также получат средства на организацию доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей и обратно к месту учебы. Кроме того, субсидии будут направлены на обеспечение питанием, одеждой и обувью детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни.

Субсидии на проведение мероприятий по укреплению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов выделяются муниципальным районам, где проживают представители КМНС, ежегодно по краевой госпрограмме "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае". В 2020 году по этой программе из краевого бюджета направили 19,8 млн рублей. Поддержку получили 10 муниципальных районов, в этом году их количество увеличено.